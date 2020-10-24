Врач Соловьев объяснил, как носить маску в минусовые температуры зимой

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24 октября 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: E1.ru

человек в маске, фото: pixels.com

Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил эффективность ношения масок при минусовой температуре. По его словам, в ней может быть некомфортно на улице, но в помещении она необходима.

«Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысл», - пояснил он.

Соловьев отметил, что маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте. Врач рекомендует надевать средство защиты не на улице, а при входе в помещение. Кроме того, он добавил, что мокрую маску следует заменить.

«Через мокрую ткань в первую очередь трудно дышать … Все бактерии на внутренней стороне маски — те же самые, что живут в верхних дыхательных путях человека, который надел маску. За несколько часов ношения маски ничего не произойдет. Но все-таки лучше сменить влажную маску», - заключил эксперт.

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