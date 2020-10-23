Депутат Госдумы Нилов считает, что в РФ следует максимально обеспечить бесплатное получение масок

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23 октября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

перчатки, маска, pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что следует максимально обеспечить бесплатную возможность получения масок и антисептиков гражданами РФ.

Депутат убежден, что одной из причин того, что некоторые россияне игнорируют санитарные требования, является то, что на маски, перчатки и санитайзеры необходимо тратить деньги.

В беседе с Радио Sputnik Ярослав Нилов заметил, что следует бесплатно раздавать маски и предоставлять антисептик в магазинах, кафе, спортивных залах и других завдениях. Депутат также заметил, что необходимо постоянно демонстрировать социальную рекламу с призывом чаще мыть руки и носить средства защиты от вируса.