Академик Тотолян заявил, что защитную маску следует носить с 12 лет

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23 октября 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

медицинская маска, pixabay.com

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян в пятницу, 23 октября, рассказал, с какого возраста в период пандемии следует носить защитную маску.

Арег Тотолян подчеркнул, что носить маски детям необходимо с 12 лет, поскольку в данном случае речь идет о возрастной границе осознанности, а не о границе восприимчивости к коронавирусу нового типа.

Эпидемиолог ранее сообщил журналистам, что информация о том, что школьники являются наиболее активными разносчиками коронавирусной инфекции, не подтвердилась. Выяснилось, что именно взрослые люди чаще заражают детей, а не наоборот.