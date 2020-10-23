Академик Тотолян заявил, что защитную маску следует носить с 12 лет
23 октября 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян в пятницу, 23 октября, рассказал, с какого возраста в период пандемии следует носить защитную маску.
Арег Тотолян подчеркнул, что носить маски детям необходимо с 12 лет, поскольку в данном случае речь идет о возрастной границе осознанности, а не о границе восприимчивости к коронавирусу нового типа.
Эпидемиолог ранее сообщил журналистам, что информация о том, что школьники являются наиболее активными разносчиками коронавирусной инфекции, не подтвердилась. Выяснилось, что именно взрослые люди чаще заражают детей, а не наоборот.
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