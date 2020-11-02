Врач-иммунолог Жемчугов не исключил, что обычная простуда защищает от заражения COVID-19

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2 ноября 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

салфетка, лекарство, pixabay.com

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в рамках разговора с журналистами в понедельник, 2 ноября, не исключил, что обычная простуда может защищать человека от заражения коронавирусом нового типа.

Жемчугов заявил, что вирусы могут конкурировать в человеческом организме за территорию, причем "домашние" вирусы способны противостоять "чужакам".

В беседе с Радио Sputnik иммунолог заметил, что пока нельзя с точностью сказать, актуален ли вышеуказанный процесс в случае с коронавирусом нового типа, однако такой вариант исключать нельзя.

По словам Владислава Жемчугова, выяснить, насколько эффективной может быть защита организма от одного вируса при помощи другого, можно лишь путем экспериментов.