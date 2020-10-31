Врач Караваева предупредила о риске «боевого стресса» после тяжелой формы коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 октября 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: doctorpiter.ru

человек в маске, фото: pixels.com

Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева рассказала о последствиях, с которыми могут столкнуться пациенты, тяжело переболевшие новой коронавирусной инфекцией.

«Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства. Изначально этот диагноз появился для оценки боевого стресса», - пояснила она.

Караваева отметила, что «ситуация с угрозой для жизни» приравнивается по силе воздействия на психику к «боевому стрессу». По ее словам, расстройство может появиться не сразу, а в течение полугода после травмирующего психику события. Тяжелые последствия, такие как бредовые состояния и галлюцинации, встречаются у одного - двух процентов тяжело переболевших COVID-19 пациентов, уточнила эксперт.