Врач Владимир Жемчугов поделился, сколько времени заразен больной коронавирусом
31 октября 2020, 07:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов поделился, сколько времени зараженный коронавирусом представляет опасность для окружающих.
Он отметил: это зависит от лечения, формы болезни. Медик советует носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода — не менее 14 дней.
"Стоит помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три", — пояснил эксперт.
Жемчугов добавила: при любых простудных симптомах требуется провести ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. Также, по словам специалиста, необходимо сделать и тестирование на грипп, так как лечение этого заболевания проводится другими способами.
Ранее сообщалось: Мурашко поручил направить в регионы медиков для помощи в борьбе с COVID-19.
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