Мурашко поручил направить в регионы медиков для помощи в борьбе с COVID-19

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30 октября 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мурашко. Фото: сайт ГД

Минздрав направит в регионы более 300 сотрудников своих подведомственных учреждений для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Соответствующее поручение дал глава ведомства Михаил Мурашко. В министерстве отметили, что эти специалисты накопили большой опыт эффективной борьбы с коронавирусом. Кроме них в проекте будут участвовать медики-волонтеры.

Сообщается, что врачи Минздрава будут оказывать не только организационно-методическую, но и непосредственную медицинскую помощь ковид-пациентам.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава вышел из самоизоляции.