Глава Минздрава Мурашко вышел из самоизоляции

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30 октября 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко вышел из режима самоизоляции. Согласно последней информации, министр сделал три теста на коронавирус – все они оказались отрицательными.

Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов в пятницу, 30 октября, сообщил, что Михаил Мурашко вернулся к исполнению своих обязанностей в очном формате. Уже сегодня министр провел несколько совещаний с руководством Минздрава РФ и принял участие в некоторых внешних мероприятиях.

Напомним, ранее Мурашко ушел на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у одного из членов его семьи.