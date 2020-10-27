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Захарова заявила, что сотрудники МИД регулярно сдают тесты на COVID-19

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Захарова заявила, что сотрудники МИД регулярно сдают тесты на COVID-19
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя уход главы ведомства Сергея Лаврова на самоизоляцию, заявила что сотрудники министерства регулярно сдают тест на коронавирус нового типа.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров самоизолировался после контакта с человеком, зараженным COVID-19. Уточнялось, что все запланированные визиты и встречи министра иностранных дел Российской Федерации переносятся на более поздний срок.

"Мы регулярно сдаем тесты, следуем предписаниям", – отметила Мария Захарова и пожелала всем здоровья.

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