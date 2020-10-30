Академик Шляхто считает, что заболеваемость COVID-19 связана с уровнем счастья

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30 октября 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

девочка с воздушными шарами, pixabay.com

Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова при Минздраве, академик РАН Евгений Шляхто предположил, что заболеваемость COVID-19 связана с уровнем счастья.

Шляхто отметил, что нельзя упускать из виду эмоциональную составляющую. Более того, по мнению ученого, следует мотивировать граждан сохранять хорошее настроение, вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом.

Академик также заявил, что для профилактики коронавируса нового типа можно принимать витамины, в частности, витамин D. По словам Евгения Шляхто, он работает как модулятор иммунной системы.