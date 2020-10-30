Академик Шляхто считает, что заболеваемость COVID-19 связана с уровнем счастья
30 октября 2020, 10:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова при Минздраве, академик РАН Евгений Шляхто предположил, что заболеваемость COVID-19 связана с уровнем счастья.
Шляхто отметил, что нельзя упускать из виду эмоциональную составляющую. Более того, по мнению ученого, следует мотивировать граждан сохранять хорошее настроение, вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом.
Академик также заявил, что для профилактики коронавируса нового типа можно принимать витамины, в частности, витамин D. По словам Евгения Шляхто, он работает как модулятор иммунной системы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.