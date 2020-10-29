Доктор Чуланов назвал схожие черты распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и испанки

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29 октября 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Изображение Syaibatul Hamdi с сайта Pixabay

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заметил частичное сходство коронавирусной инфекции COVID-19 c испанкой. По мнению доктора Чуланова, сходство коронавируса нового типа и испанки проявляется в способе распространения инфекции.

Инфекционист пояснил, что COVID-19 тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, поэтому, несомненно, есть общие черты в распространении.

Профессор отметил, что сейчас эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это доказано по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, он высок. "Контагиозность высокая", — цитирует инфекциониста РИА Новости.

Доктор Чуланов подчеркнул, что по этой причине коронавирус смог быстро распространиться и перейти в "формат пандемии".

Медицинские энциклопедии указывают: контагиозность (заразный) — свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей здоровым восприимчивым людям путём передачи их возбудителя при непосредственном контакте или через факторы передачи. Индекс контагиозности выражается в процентах или долях единицы; он определяется путём подсчёта лиц из числа восприимчивых людей.

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