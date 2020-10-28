Психолог Сергей Ланг перечислил «необычные ощущения» при коронавирусе

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28 октября 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

мужчина, фото: pixabay.com

Психолог Сергей Ланг рассказал о «необычных ощущениях», которыми может сопровождаться COVID-19. По его словам, вся его семья переболела новой коронавирусной инфекцией.

«Возникли проблемы с давлением, все время была головная боль, которая не отпускает, и температура. Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи. Все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает», - назвал он симптомы своей супруги.

При этом Ланг отметил, что у него заболевание протекало легче. Однако он признался, что спустя 3-4 месяца после выздоровления, состояние все равно стало не таким, как раньше.

«Постоянно мучает головная боль. У жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной … У редких переболевших возникает искажение запахов», - поделился он в эфире радио Sputnik.