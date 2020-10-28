Инфекционист Пикалова назвала благоприятные условия для размножения COVID-19 в организме

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28 октября 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Врач-инфекционист Ирина Пикалова рассказала о благоприятных условиях для размножения новой коронавирусной инфекции в организме человека. По ее словам, высокому риску подвержены люди с ослабленным иммунитетом.

«… речь идет не о неделях, а о днях. Такие пациенты "ухудшаются" очень быстро, несмотря на лечение. Инфекция у лиц из группы риска достаточно быстро прогрессирует. В течение недели состояние либо будет стабилизироваться и улучшаться, либо ухудшаться», - пояснила она.

Пикалова отметила, что при проникновении COVID-19 в организм здорового человека иммунитет нейтрализует инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей. Однако хронические заболевания могут значительно повысить риск летального исхода от вируса. При этом она не исключает, что правильно подобранная терапия позволит благополучно вылечить инфекцию.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.