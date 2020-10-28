Вирусолог Малинникова объяснила, от чего зависит риск заражения COVID-19

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28 октября 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: медик, Xinhua/globallookpress.com

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова рассказала, от чего зависит риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Многое зависит от инфицирующей дозы вируса, в данном случае коронавируса. Если в организм человека попадает небольшое количество вируса, то его иммунная система вполне быстро с этой инфекцией может справиться, если же много - ситуация кардинально меняется», - пояснила она.

Малинникова отметила, что при проникновении COVID-19 в организм человека, вирусу необходима благоприятная среда для обитания - только тогда он сможет выжить. При этом она не исключает того, что люди с ослабленной иммунной системой могут заразиться. По ее словам, вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться.

«И не нужно забывать, что у каждого человека все индивидуально, четких критериев инфицирующей дозы просто нет», - уточнила эксперт.

Она добавила, что в закрытом и непроветриваемом помещении инфицирующая доза вируса будет больше, поэтому риск заражения значительно увеличивается. Малинникова объяснила, что в аэрозоли при определенной влажности воздуха - около 67% - коронавирус может находиться в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут.

Ранее эпидемиолог заявил, что некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократных контактах с инфицированными.