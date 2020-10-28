Эпидемиолог Тотолян рассказал о способности людей не заболевать коронавирусом
28 октября 2020, 07:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что некоторые люди не заражаются новой коронавирусной инфекцией даже при многократных контактах с инфицированными. Однако причины такого явления пока неизвестны.
«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так», - пояснил он.
Тотолян отметил, что этот феномен нельзя объяснить постоянным ношением масок и перчаток. Кроме того, он считает, что иммунная система человека после перенесенного коронавируса восстанавливается и «катастрофических последствий» для иммунитета COVID - 19 не вызывает.
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