В Омске скорая помощь привезла зараженных коронавирусом к зданию Минздрава

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27 октября 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod55.ru

Фото: сайт ГД

Врачи скорой помощи привезли зараженных коронавирусом к зданию омского Минздрава.

Медики весь день возили пациентов по городу, но их не приняли ни в одной из больниц. Местные СМИ сообщают, что к офису главного медучреждения региона подъехали две кареты скорой помощи.

«Больные находятся в тяжелом состоянии, у одного из них поражение легких достигает 70-80%. Они не могут дышать без кислорода, поэтому за время 10-часового катания от больницы к больнице скорая истратила четыре кислородных баллона», – говорится в сообщении.

Позже больных определили в одну из омских больниц станции скорой помощи.

Ранее сообщалось, что власти Челябинска провели проверку по поводу пятидневного ожидания скорой.