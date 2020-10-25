Мясников заявил, что постоянное получение новых знаний замедляет старение организма

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25 октября 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

тетрадь, pixabay.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ, помогающий организму не стареть. По словам медика, для замедления процессов старения следует постоянно учиться чему-то новому.

Александр Мясников пояснил, что получение новых знаний стимулирует обновление нейронов головного мозга, что в свою очередь отдаляет старение и обветшание всего организма.

Врач порекомендовал гражданам попробовать освоить новый язык, постараться выполнять новые и довольно сложные физические упражнения, заниматься творчеством и не бояться разнообразных перемен, поскольку все это позволяет сохранить молодость.