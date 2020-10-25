Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Мясников заявил, что постоянное получение новых знаний замедляет старение организма

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Мясников заявил, что постоянное получение новых знаний замедляет старение организма
тетрадь, pixabay.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ, помогающий организму не стареть. По словам медика, для замедления процессов старения следует постоянно учиться чему-то новому.

Александр Мясников пояснил, что получение новых знаний стимулирует обновление нейронов головного мозга, что в свою очередь отдаляет старение и обветшание всего организма.

Врач порекомендовал гражданам попробовать освоить новый язык, постараться выполнять новые и довольно сложные физические упражнения, заниматься творчеством и не бояться разнообразных перемен, поскольку все это позволяет сохранить молодость.

ЕТ

В мире

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесенный ущерб».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью