Невролог Шамалов назвал депрессию опасным последствием инсульта
23 октября 2020, 13:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Директор НИИ цереброваскулярных заболеваний и инсульта ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России Николай Шамалов назвал депрессию опасным последствием инсульта, мешающим реабилитации.
По словам эксперта, депрессия развивается у людей, которые перенесли инсульт, в 40-70 процентах случаев. Существует даже понятие "постинсультная депрессия", которая является очень серьезной проблемой, способной ограничить процесс реабилитации и ухудшить возможность нормальной работы с пациентом.
В схему восстановления человека после инсульта должны быть, в частности, включены психолог и психиатр, отметил Николай Шамалов.
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