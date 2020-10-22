Академик РАН Беленков заявил, что только 10% людей после инсульта могут работать

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22 октября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

медики, фото: pixels.com

Президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии им. А. А. Остроумова, академик РАН Юрий Беленков рассказал, что ежегодно в России выявляют полмиллиона новых случаев инсульта, около половины пациентов умирают в течение пяти лет, а только 10% - возвращаются к работе.

«Даже без ковида ... в нашей стране каждый год появляется полмиллиона новых случаев инсульта. Смертность от инсульта в острую фазу составляет порядка 30-35%. Для сравнения могу сказать, смертность от инфаркта миокарда в хороших клиниках вообще 4%», - пояснил он.

Беленков отметил, что нарушение мозгового кровообращения - международная проблема, но в России инсульт начал молодеть. По его словам, в Европе в 65 лет около 10% населения имеют тяжелые осложнения от инсульта, а в нашей стране - около 30-35%. При этом возраст заболевших на 10 лет младше, уточнил он.

«… ситуация, которая окружает ковид, ... увеличивает смертность примерно на 20%. Из них ковидных - максимум 8%, но думаю, что скорее всего 5%, то есть от 12 до 15% - это прирост других заболеваний, то есть заболеваний, спровоцированных ковидом», - заключил врач.