Дерматолог Петросова рассказала, как сохранить кожу рук при использовании антисептиков
23 октября 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Дерматолог Инна Петросова рассказала, как пользоваться антисептиком в период пандемии COVID-19, чтобы сохранить кожу рук. По словам врача, ориентироваться следует на индивидуальную реакцию.
Медик заметила, что у одного человека может не возникнуть раздражения даже от частого использования санитайзера, а у другого может проявиться реакция даже после первого применения. Именно поэтому единого правила не существует, каждый человек должен вырабатывать схему для себя.
Инна Петросова призвала граждан в сложившихся условиях не забывать о регулярном увлажнении кожи рук. Дерматолог порекомендовала наносить питательный крем уже через пять-десять минут после использования дезинфицирующего средства.
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