Дерматолог Петросова рассказала, как сохранить кожу рук при использовании антисептиков

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23 октября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

нанесение крема для рук, pixabay.com

Дерматолог Инна Петросова рассказала, как пользоваться антисептиком в период пандемии COVID-19, чтобы сохранить кожу рук. По словам врача, ориентироваться следует на индивидуальную реакцию.

Медик заметила, что у одного человека может не возникнуть раздражения даже от частого использования санитайзера, а у другого может проявиться реакция даже после первого применения. Именно поэтому единого правила не существует, каждый человек должен вырабатывать схему для себя.

Инна Петросова призвала граждан в сложившихся условиях не забывать о регулярном увлажнении кожи рук. Дерматолог порекомендовала наносить питательный крем уже через пять-десять минут после использования дезинфицирующего средства.