Педиатр объяснил, как влияет санитайзер на детскую кожу

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3 августа 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: антисептик, pixabay.com

Педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, как регулярное использование антисептических средств влияет на кожу ребенка. Известно, что в новом учебном году размещение санитайзеров в школах станет обязательным требованием.

«Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали … Есть те, которые имеют некоторые смягчающие кожу ингредиенты, а есть и без них, но это никогда не было в центре внимания, поэтому специальных параллельных исследований брендов, с точки зрения чувствительной кожи, не проводили», - высказал он радио Sputnik.

При этом Продеус отметил, что чем меньше лет ребенку, тем чувствительнее его кожа. Он добавил, что у детей до пяти лет кожа будет быстрее терять влагу и больше сохнуть от использования антисептика, а вот у старших школьников она схожа со взрослой.

«У первоклашек – промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная», -пояснил он.

Врач призвал не пользоваться санитайзером каждые 15 минут, а только после контакта с потенциально опасными поверхностями, например, с дверными ручками.