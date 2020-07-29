Голикова сообщила о дополнительных рисках из-за коронавируса в начале нового учебного года

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29 июля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: учитель, pixabay.com

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в российских школах новый учебный год начнется в сентябре в привычном для всех формате. Однако она исключила, что могут возникнуть дополнительные риски в отдельных регионах страны.

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно - в сентябре … При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер», - пояснила она.

Голикова отметила, что во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, а также налажено обеспечение антисептическими средствами и возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.