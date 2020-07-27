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В Минпросвещения объяснили, какая форма обучения будет в новом учебном году

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минпросвещения объяснили, какая форма обучения будет в новом учебном году
фото: книга, pixabay.com

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, в каком формате будет проходить новый учебный год. Волнующей все учебные заведения информацией он поделился на брифинге в понедельник, 27 июля.

Кравцов отметил, что будущий учебный год в школах начнется в традиционной форме. Он добавил, что все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить безопасность детей и сотрудников. По его словам, для этого будет использоваться весь наработанный опыт при проведении ЕГЭ в период пандемии.

Во время проведения экзаменов вспышек новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было, уточнил он.

Кроме того, Кравцов подчеркнул, что организацию дистанционного образования в России признали наиболее успешной на международном уровне. 

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