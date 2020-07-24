В Совфеде объяснили, как будет проходить 1 сентября
24 июля 2020, 15:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, как будет проходить Первое сентября в школах. Она отметила, что им все чаще поступают звонки и вопросы по организации ежегодного праздника.
«Никаких установок о переходе только на формат дистанционного обучения в стране или отдельных ее регионах не было, нет и не будет», - пояснила она.
Гумерова призвала коллег-сенаторов встретиться в регионах с родительской и учительской общественностью и дать им необходимые разъяснения. По ее словам, 10 августа профильный комитет получит от Минпросвещения РФ информацию по предстоящим педсоветам и направит каждому сенатору соответствующие данные.
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