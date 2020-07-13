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Глава Минпросвещения заявил, что школьные линейки – традиция образования, и «мы их проведём»

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минпросвещения заявил, что школьные линейки – традиция образования, и «мы их проведём»
Первоклассники. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Формат линеек в школах в этом году будет обновлён для защиты здоровья детей и педагогов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что школьные линейки – традиция отечественного образования и именно с них начнется новый учебный год. По его словам, 1 сентября школы откроются в традиционном формате, а опыт, полученный в условиях карантинных мер, будет дополнять традиционное обучение.

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов», – сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения также подчеркнул, что новый учебный год будет организован согласно требованиям Роспотребнадзора.

ДВа

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