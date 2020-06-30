Кравцов: Модель цифровой образовательной среды не заменит традиционных уроков в школе

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30 июня 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпрос РФ

Информация, распространяемая в ряде сообществ в социальных сетях и других источниках, о якобы переводе обучения из школы в онлайн недостоверна и не имеет под собой никаких оснований.

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Речь идет не о замене одного вида обучения, – очного – другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ, например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны, – сказал глава Минпровещения.

Он подчеркнул, что ведомство рассчитывает начать учебный год традиционно в сентябре «и все школьники сядут вновь за парты».

Расширенные возможности цифровой образовательной среды планируется апробировать в 14 регионах, которые проявили инициативу участия и уже ведут соответствующую подготовительную работу.