В России планируют провести эксперимент с дистанционным обучением школьников
29 июня 2020, 17:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: bloknot.ru
Минпросвещения предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах России уже с 1 сентября.
Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу, в частности, отмечается, что «предусматривается проведение с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования…».
Уже известно, что внедрение начнётся в 14 субъектах РФ. Ряд экспертов считает, что учеба в дистанционном режиме может стать постоянной.
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