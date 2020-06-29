В России планируют провести эксперимент с дистанционным обучением школьников

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29 июня 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bloknot.ru

Дети за компьютером. Фото: Pixabay

Минпросвещения предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах России уже с 1 сентября.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу, в частности, отмечается, что «предусматривается проведение с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования…».

Уже известно, что внедрение начнётся в 14 субъектах РФ. Ряд экспертов считает, что учеба в дистанционном режиме может стать постоянной.