Путин подписал закон, по которому в случае ЧС в стране вводится дистанционное обучение

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8 июня 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ug.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон «Об образовании в РФ».

Изменения, в частности, разрешают переход на дистанционное обучение в случае введения чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

​Во всех перечисленных ситуациях реализация образовательных программ, а также проведение ГИА будет осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

С 23 марта по 12 апреля из-за пандемии коронавируса в России были объявлены каникулы, затем все школы перешли на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ не собирается менять традиционную школу на дистанционное обучение. Об этом говорил и президент России Владимир Путин.