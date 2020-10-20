Доктор Мясников назвал факторы, разрушающие иммунитет человека

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20 октября 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Люди обладают разным иммунным статусом. Нередко пациенты задают вопросы своим врачам "как поднять иммунитет", "как укрепить иммунитет". Врач и ведущий популярной телепрограммы о здоровье Александр Мясников для начала перечислил факторы, разрушающие иммунитет.

Тему иммунитета доктор Мясников обсуждал с Николаем Филатовым - членом-корреспондентом Российской академии наук, профессором, доктором медицинских наук. По мнению теледоктора, на иммунитет влияет образ жизни человека, если он здоровый, то и иммунная система будет крепкой.

Факторами, разрушающими иммунитет, Мясников назвал злоупотребление алкоголем, курение, переедание, недосып, хронические инфекции и стресс. Соответственно, ответ на вопросы - придерживаться здорового образа жизни.

Профессор Николай Филатов добавил, что на снижение уровня иммунитета может повлиять переохлаждение. Этот доктор также отметил, что каждый человек обладает разным иммунным статусом. И для восстановления организма каждому помогут разные меры, кому-то "достаточно аскорбиночки попить", а кому-то нужно заниматься восстановлением здоровья серьезно.

Оба врача заявили о важности для защиты организма вакцинации.

Александр Мясников ранее прокомментировал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что новый подъем заражений коронавирусом в России случился из-за открытия границ и путешествий россиян за границу. Мясников предлагает новые подходы в борьбе с коронавирусом