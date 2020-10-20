Доктор Мясников предлагает новые подходы в борьбе с коронавирусом

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20 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

«Коронавирус уже никуда не уйдёт, поэтому нужен продуманный план на годы вперёд», считает главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

«Никакая эпидемия не лечиться больничными койками. Койки - только для тех, кто нуждается в интенсивном лечении, например, в кислороде. Таких только 10 процентов от больных с симптомами ковида, и мы хорошо знаем группы риска», подчеркивает главный врач московской больницы скорой помощи. – «И максимальная смертность может составить до 10 процентов от госпитализированных по этим показаниям. Резерв коек надо подготовить и иметь в наличии, исходя из этих расчетов. Кроме того, коек всегда будет не хватать, если не будет создана строгая система критериев для госпитализации, одинаковая для всех».

По мнению Александра Мясникова, самую важную роль будет выполнять амбулаторное звено. Уже сейчас надо готовить врачей к телемедицине. В некоторых случаях будет достаточно простого смартфона. Но врач-профессионал выполнит необходимую последовательность действий. Такой алгоритм позволит сэкономить время и ускорить принятие решения. Например, о направлении на компьютерную томографию. Лишь при реальной необходимости потребуется посещение заболевшего врачом на дому и вызов им (при наличии соответствующих показаний) машины для перевозки в больницу.

"Для транспортировки в стационар надо задействовать не кареты скорой помощи, а создать Службу перевозки инфекционных больных, машины которой оборудованы кислородными баллонами", считает А. Мясников. - "Все равно ничего более сделать в машине нельзя. Зато мы избежим очередей перед приемными отделениями и сохраним бригады скорых для кардиологических и других неотложных больных, а инфицированные таковыми не являются".

Надо навести порядок с тестированием и направлением на компьютерную томографию, отмечает ведущий популярной телепередачи. Хаотичное наращивание тестирования с громадным процентом ложноположительных и ложноотрицательных результатов приводит к путанице и значительному росту потоков пациентов, в которых здоровые вынуждены длительно соседствовать с реально больными и заразными. Точно также бессмысленно всех направлять на компьютерную томографию. КТ – это не лекарство, это лишь способ диагностики. Её надо назначать только тем, у кого есть клинические признаки пневмонии. При такой подходе можно значительно снизить риски заражения в очередях.

"В целом, надо не распылять усилия, а усилить работу с группами риска – с пожилыми и хроническими больными. На мой взгляд, тяжелые формы ковид у детей и молодых – это казуистика", заключил доктор Александр Мясников.