IВТ: Ученые выявили способность кокосового масла уничтожать коронавирус COVID-19

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20 октября 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

кокосы, фото: pixabay.com

Кокосовое масло обладает способностью уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 и возрождать иммунную систему пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

Ученые Филиппинского совета по исследованиям и разработкам в области здравоохранения привели результаты исследования, в котором принимали участие 56 человек. Исследователи уточнили, что пациенты не находились в тяжелом состоянии.

Согласно утверждению ученых, молекулы кокосового масла первого отжима, при низком уровне содержания коронавируса в крови, могут снижать это значение более, чем наполовину, на 60-90%. Кокосовое масло также способствует увеличению выживаемости клеток организма человека.

Сейчас подобное исследование пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, проводится в одном из госпиталей Филиппин.

О результатах исследования написало издание International Business Times.

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