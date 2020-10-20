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Геннадий Онищенко оценил версию появления COVID-19 в лаборатории

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Онищенко оценил версию появления COVID-19 в лаборатории
Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал версию об искусственном происхождении коронавируса. Он подтвердил обоснованность опасений Совбеза РФ от рукотворных вирусов будущего.

Онищенко уверен, что в 2013 году ученые Соединенных Штатов и Китая сумели лабораторно воспроизвести COVID-19. Но вирус при этом не приобрел каких-то новых свойств. "Просто было доказано, что это можно сделать не только с коронавирусом, но и с любым другим", - отметил Онищенко. Он подчеркнул, что коронавирус преодолел межвидовый барьер: с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перекинулся на человека, но сделал это самостоятельно. «Но могли и помочь», - отметил Онищенко.

Ранее сообщалось, что трудоспособные граждане потеряли в период самоизоляции 841 миллиард рублей.

НС

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