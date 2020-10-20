Геннадий Онищенко оценил версию появления COVID-19 в лаборатории
20 октября 2020, 07:35[ «Аргументы Недели» ]
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал версию об искусственном происхождении коронавируса. Он подтвердил обоснованность опасений Совбеза РФ от рукотворных вирусов будущего.
Онищенко уверен, что в 2013 году ученые Соединенных Штатов и Китая сумели лабораторно воспроизвести COVID-19. Но вирус при этом не приобрел каких-то новых свойств. "Просто было доказано, что это можно сделать не только с коронавирусом, но и с любым другим", - отметил Онищенко. Он подчеркнул, что коронавирус преодолел межвидовый барьер: с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перекинулся на человека, но сделал это самостоятельно. «Но могли и помочь», - отметил Онищенко.
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