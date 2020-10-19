Трудоспособные граждане потеряли в период самоизоляции 841 миллиард рублей
19 октября 2020, 21:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Совокупные потери официально трудоустроенных граждан за период самоизоляции составили 841 млрд рублей. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра «Национальные кредитные рейтинги».
По данным исследования, совокупный фонд оплаты труда в апреле-июне только в Москве сократился на 243 млрд рублей. Эксперты центра посчитали, что в удельном измерении с учетом средней столичной зарплаты в 72 тысячи рублей это означает потерю около миллиона условных рабочих мест в месяц.
Авторы исследования утверждают, что господдержка в основном была сконцентрирована на семьях с детьми, на выплаты которым было направлено около 640 млрд рублей, и безработных, для которых было выделено 130 млрд рублей, и в целом принятые правительством меры сопоставимы с масштабом денежных потерь населения.
«Однако возможно, что для некоторых категорий работающих граждан эти средства оказались недоступны, так как носили адресный характер», – говорится в исследовании.
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