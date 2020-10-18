Британские ученые выявили новый симптом коронавируса
18 октября 2020, 13:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета обнаружила новый симптом новой коронавирусной инфекции. По их мнению, изменение слуха является одним из признаков заболевания.
Специалисты сообщили, что пациенты с коронавирусом жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, ученые рассказали о случаях, когда у заболевших COVID-19в тяжёлой форме наблюдалась полная потеря слуха.
Ученые призвали медиков обращать внимание на любые изменения слуха пациентов. Однако эксперты отметили, что тиннитус свидетельствует о COVID-19, когда есть и другие распространенные симптомы.
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