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Британские ученые выявили новый симптом коронавируса

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Британские ученые выявили новый симптом коронавируса
медик, фото: pixabay.com

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета обнаружила новый симптом новой коронавирусной инфекции. По их мнению, изменение слуха является одним из признаков заболевания. 

Специалисты сообщили, что пациенты с коронавирусом жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, ученые рассказали о случаях, когда у заболевших COVID-19 в тяжёлой форме наблюдалась полная потеря слуха.

Ученые призвали медиков обращать внимание на любые изменения слуха пациентов. Однако эксперты отметили, что тиннитус свидетельствует о COVID-19, когда есть и другие распространенные симптомы.

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