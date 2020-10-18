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Врач Карабиненко перечислил способы защиты от коронавируса зимой

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Врач Карабиненко перечислил способы защиты от коронавируса зимой
зима, фото: Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, какие меры следует соблюдать, чтобы снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией зимой. По его словам, тогда соблюдение масочно-перчаточного режима сохранит свою актуальность.

«Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. Носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. Маска не повредит зимой», - пояснил он в эфире радио Sputnik.

Карабиненко отметил, что на коже рук «гнездится» очень много бактерий и вирусов, а перчатки позволяют ограничить прикосновения к лицу, носу и губам.

«Жизнеспособность коронавируса в холодное время отдельно не изучалась. Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям», - резюмировал врач, призывая укреплять иммунитет, а лучше сделать вакцину.

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