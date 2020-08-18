COVID-19 на Кубани: 84 новых случая за сутки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 августа 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Новые COVID-больные выявлены в 25 муниципалитетах Краснодарского края. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 18 августа, за сутки на Кубани добавилось 84 пациента с коронавирсусом. Среди заболевших 47 женщин и 37 мужчин в возрасте до 83 лет. Инфекция выявлена у двоих детей 6 и 13 лет.

Больше всего заболевших в Краснодаре – в столице Кубани за сутки зафиксировано 22 новых случая COVID-19, на втором месте Геленджик, где заболели 18 человек. В Славянском районе выявлены 6 заболевших, в Сочи – 5, в Динском и Павловском районах – по 3. По два новых случая в Новороссийске, Горячем Ключе, Северском, Крыловском, Красноармейском, Курганинском, Гулькевичском и Белореченском районах. По одному – в Анапе, Новопокровском, Усть-Лабинском, Тимашевском, Щербиновском, Выселковском, Белоглинском, Тихорецком, Тбилисском, Апшеронском и Отрадненском районах.

На сегодняшний день на Кубани подтверждено 10075 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 177,5. Скончалось 145 человек. Выписаны с выздоровлением 8488 пациентов, в том числе 52 за последние сутки.

По данным краевого министерства здравоохранения, в медицинских организациях региона в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 36 больных, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.