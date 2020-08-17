Офтальмолог объяснила, как распознать аномалию зрения

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17 августа 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: лицо в краске, pixabay.com

Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Пирогова Ирина Лещенко объяснила, какие нарушения в восприятии цвета принято считать дальтонизмом, а какие нет.

«Больше распространено такое явление, когда люди аномально воспринимают какой-то один цвет. Они не видят оттенки, не могут сказать: салатовый это или зеленый. Обычно все эти нарушения врожденные, они связаны с аномалией колбочек, которые в сетчатке отвечают за центральное зрение и за цветовое», - пояснила она радио Sputnik.

Лещенко отметила, что возможны и приобретенные нарушения цветовосприятия, но они касаются, как правило, именно различения оттенков. По ее словам, это связано с прогрессированием катаракты, когда зрение становится хуже и мутнее, или с заменой собственного хрусталика на искусственный: «Бывают похожие состояния при отравлениях, когда это сказывается на зрительном нерве».

Однако врач объяснила, что люди без выраженных аномалий тоже могут воспринимать цвета по-другому, особенно мужчины. Научно доказано, что представительницы слабого пола лучше разбираются в цветах, подчеркнула она.

Ранее офтальмолог предупредил, что при ношении цветных линз необходимо учитывать некоторые ограничения.