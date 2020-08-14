Когда нельзя носить цветные линзы, рассказал офтальмолог
14 августа 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]
Офтальмолог Вячеслав Куренков предупредил, что при ношении цветных линз необходимо учитывать некоторые ограничения. Например, их лучше не использовать в пасмурную погоду.
Также цветные линзы нежелательно носить по вечерам, передает Радио Sputnik. «Цветные линзы в центре не прокрашивают. Там имитирована зрачковая зона в 3,5 миллиметра… но эта зона в вечернее время может ограничивать обзор. Человек может начать видеть окрашенный край линзы. Это происходит из-за того, что зрачок расширяется в сумрачную погоду или когда темнеет. Когда зрачок будет больше, чем неокрашенная зона, то человек начнет это чувствовать», - объяснил врач. Куренков отметил, что это может сильно исказить восприятие, а потому в цветных линзах желательно не садиться за руль автомобиля.
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