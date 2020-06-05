О чем сигнализируют отекшие веки, рассказал офтальмолог

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5 июня 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Глаз. Фото: pixabay.com

Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, на какие заболевания могут указывать отеки век. Специалист отметил, что проблема может возникнуть не только из-за переутомления, но и быть следствием серьезных заболеваний.

Причиной отека век может стать неправильная диета, зрительное переутомление, недосып, голодание, стресс и переизбыток соли. «В некоторых ситуациях отеки век могут быть симптомами уже более грозных и неприятных заболеваний. То есть если человек постоянно наблюдает отеки верхних и нижних век, это может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы», - отметил эксперт. Также он добавил, что отек с желтоватым оттенком указывает на болезнь почек. Также подобным образом могут проявляться проблемы с эндокринной системой и щитовидной железой, добавил Дементьев.