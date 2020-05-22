Офтальмолог рассказал, как не испортить глаза солнцезащитными очками

Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в пятницу в рамках беседы с журналистами рассказал, как в весенний и летний периоды не испортить глаза солнцезащитными очками.
Эксперт уточнил, что для того, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки весной и летом используются при вождении автомобиля, во время прогулок, при передвижении по городу, во время отдыха на природе, а также в ходе пребывания на пляже.
Вячеслав Куренков в беседе с Радио Sputnik уточнил, что далеко не все очки обеспечивают надлежащую защиту глаз от ультрафиолета, поэтому следует приобретать их исключительно в специализированных магазинах.
Офтальмолог добавил, что у подделок могут быть темные стекла, которые, однако, не задерживают ультрафиолет, а это в свою очередь вызывает повреждение внутренних структур глаза. Нередко у людей возникают катаракта, макулодистрофия и другие заболевания.
Врач заметил, что очки могут обладать разной степенью затемнения. Для прогулок и отдыха на природе подходят аксессуары, которые слегка приглушают чрезмерную освещенность. Очки для вождения обычно имеют 50%-е затемнение. В очках для отдыха на пляже, где нет никакой защиты, кроме зонтика, применяется наибольшая степень затемнения – 75%.