Офтальмолог рассказал, как не испортить глаза солнцезащитными очками

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22 мая 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

солнцезащитные очки, pixabay.com

Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в пятницу в рамках беседы с журналистами рассказал, как в весенний и летний периоды не испортить глаза солнцезащитными очками.

Эксперт уточнил, что для того, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки весной и летом используются при вождении автомобиля, во время прогулок, при передвижении по городу, во время отдыха на природе, а также в ходе пребывания на пляже.

Вячеслав Куренков в беседе с Радио Sputnik уточнил, что далеко не все очки обеспечивают надлежащую защиту глаз от ультрафиолета, поэтому следует приобретать их исключительно в специализированных магазинах.

Офтальмолог добавил, что у подделок могут быть темные стекла, которые, однако, не задерживают ультрафиолет, а это в свою очередь вызывает повреждение внутренних структур глаза. Нередко у людей возникают катаракта, макулодистрофия и другие заболевания.

Врач заметил, что очки могут обладать разной степенью затемнения. Для прогулок и отдыха на природе подходят аксессуары, которые слегка приглушают чрезмерную освещенность. Очки для вождения обычно имеют 50%-е затемнение. В очках для отдыха на пляже, где нет никакой защиты, кроме зонтика, применяется наибольшая степень затемнения – 75%.