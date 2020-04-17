Офтальмолог указал на связь цвета глаз с состоянием здоровья

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17 апреля 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Актуальные новости

Фото: pixabay.com

Офтальмолог Иван Шваб рассказал, что по цвету глаз человека можно определить, какие у него в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем. К примеру, обладатели темных глаз лучше прочих защищены от УФ-излучения.

При этом кареглазые люди рискуют получить аутоиммунные поражения кожи, которые проявляются в виде белых пятен. Зеленоглазые отличаются высоким болевым порогом, и при этом не склонны к депрессиям. А обладатели голубых глаз могут страдать от алкогольной зависимости.

Также врач добавил, что желтый цвет белка указывает на проблемы с печенью, а покраснение глаз в некоторых случаях может свидетельствовать о подавленном состоянии.