Названа лучшая ткань для защиты от коронавируса

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17 августа 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: хлопок, pixabay.com

Канадские ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета определили материал, одежда из которого защищает человека от заражения новой коронавирусной инфекцией.

Специалисты выявили, что попавшие на ткань из стопроцентного хлопка частицы COVID-19 деградирует менее чем за сутки. Кроме того, они считают, что использование масок из данного материала наиболее безопасно и выгодно. Ученые отметили, что три слоя хлопковой ткани имеют такой же уровень защиты, как и профессиональная хирургическая одежда.

«Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно ковид-безопасной», - поддержал мнение западных коллег ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

По его словам, сейчас важно исследовать различные виды тканей, чтобы понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего. Однако хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса хуже, чем медицинская, зато успешно задерживает респираторные капли, пояснили экспреты.