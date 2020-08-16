Ученые выдвинули новую версию появления коронавируса COVID-19: в 2012 году в Китае

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16 августа 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться в Китае, в нескольких тысячах километров от города Ухань, в провинции Юньнань, в 2012 году. Новую версию возникновения коронавирусной инфекции COVID-19 выдвнули ученые вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон.

Ученые рассказали об обнаружении записей врача Лю Сий, который лечил шестерых горняков из этой провинции. Тогда они в течение двух недель отчищали шахту от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19 - пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Трое из шести рабочих умерли, - пишет The Sun. Выжившим потребовалась искусственная вентиляция легких. Анализы рабочих исследовали в лаборатории в Ухане. Медики выявили, что горняки заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию.

По словам Латэма и Уилсон, имея записи врача Лю Сий, они пересмотрели все, что известно сейчас о коронавирусе. По версии ученых, COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще до начала распространения инфекции по миру.