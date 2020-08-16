Эксперты-вирусологи оценили самые опасные места распространения коронавируса COVID-19

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16 августа 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

ресторан, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Ночные клубы, пабы и бары являются самыми опасными местами по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Эскперты считают, что в таких заведениях, где люди специально собираются для общения, сложно соблюдать рекомендуемую социальную дистанцию.

Так профессор молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатан Болл считает, что коронавирус легко подцепить в ночных клубах или пабах, так как посетители общаются и забывают про правила, - сообщает The Telegraph. Вирусолог Джулиан Танг из Королевской больницы Лестера отметила, что люди в барах расслабляются, выпивают спиртные напитки, под воздействием алкоголя становятся более раскованными и забывают про социальную дистанцию.

Многие СМИ писали о "суперраспространителе" коронавируса из Южной Кореи. Молодой человек в Сеуле в свой день рождения посетил пять баров и ночных клубов. После этого он проверился на коронавирус, и тест на COVID-19 оказался положительным. А его поход по ночным заведениям спровоцировал заражение коронавирусной инфекцией сотни человек. В связи с этой историей мэр Сеула принял решение закрыть бары и клубы в столице Южной Кореи.