Онколог рассказал, что КТ не показана людям с подозрением на коронавирус
14 августа 2020, 08:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Проведение КТ, которая стала одним из основных методов диагностики заболевания, вызываемого коронавирусом, не показано пациентам с подозрением на COVID-19 или лицам с легким течением болезни. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
Он отметил: КТ должна проводиться пациентам с COVID-19, у которых нарушены функции дыхания. Процедура не показана больным с подозрением на коронавирусную инфекцию и клиническими проявлениями заболевания легкого течения, кроме случаев с риском прогрессирования вируса.
Медик добавил: компьютерная томография, как и все методы медицинской визуализации, должна применяться строго в соответствии с показаниями, при взвешенном подходе в каждой конкретной ситуации. Также это касается и частоты проведения процедур.
Ранее сообщалось: врачи скептически отнеслись к появлению вакцины от коронавируса.
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