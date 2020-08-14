Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Онколог рассказал, что КТ не показана людям с подозрением на коронавирус

, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Онколог рассказал, что КТ не показана людям с подозрением на коронавирус
Коронавирус. Фото: pexels.ru

Проведение КТ, которая стала одним из основных методов диагностики заболевания, вызываемого коронавирусом, не показано пациентам с подозрением на COVID-19 или лицам с легким течением болезни. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Он отметил: КТ должна проводиться пациентам с COVID-19, у которых нарушены функции дыхания. Процедура не показана больным с подозрением на коронавирусную инфекцию и клиническими проявлениями заболевания легкого течения, кроме случаев с риском прогрессирования вируса.

Медик добавил: компьютерная томография, как и все методы медицинской визуализации, должна применяться строго в соответствии с показаниями, при взвешенном подходе в каждой конкретной ситуации. Также это касается и частоты проведения процедур.

Ранее сообщалось: врачи скептически отнеслись к появлению вакцины от коронавируса.

ЕЧ

В мире

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать задержанных людей из следственного изолятора. Некоторых из них увозят на скорых прямо в больницу, многие не могут сдержать слез и рассказывают об унижениях, издевательствах и побоях

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью