Как вести себя в регионах с бубонной чумой

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13 августа 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Реанимация. Фото: pixabay.com

В некоторых регионах Монголии и Китая были зафиксированы случаи заражения людей бубонной чумой. О том, как вести себя в опасных районах, рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь стоит уделить внимание обуви – она должна надежно защищать от клещей и блох. «Это касается Кавказа, Сибири, потому что клещи переносят энцефалит. На ночевку останавливаться на ровной площади и стараться подальше от нор. Не трогать животных, которые ведут себя необычно. Если лиса бросается в объятья, от нее нужно убегать. Она может быть больна, и этим нарушено поведение. То же может касаться ежей, птиц», - рассказал врач.

Он отметил, что в большинстве случаев бубонная чума передается не через зараженную еду, а посредством укусов инфицированных насекомых. При первых признаков болезни необходимо изолироваться от окружающих и вызвать врача, передает Мир24.