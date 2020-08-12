В Монголии от бубонной чумы умер еще один человек, употребивший в пищу сурка

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12 августа 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

сурок, pixabay.com

В Монголии зарегистрировали еще одну жертву бубонной чумы. Соответствующую информацию предоставили в среду, 12 августа, журналисты, ссылаясь на представителя министерства здравоохранения страны.

Заразившимся оказался 42-летний мужчина, проживавший в Ховдском аймаке на западе Монголии. Незадолго до смерти этот человек купил две тушки сурков, которые в большинстве случаев являются переносчиками чумы.

Представитель Минздрава призвал жителей страны прекратить охоту и употребление в пищу мяса данных животных в целях предотвращения распространения инфекции. Уточняется, что промысел сурков в Монголии запрещен, но многие граждане считают мясо этих грызунов деликатесом и поэтому игнорируют запрет.