В Монголии от бубонной чумы умер еще один человек, употребивший в пищу сурка
12 августа 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]
В Монголии зарегистрировали еще одну жертву бубонной чумы. Соответствующую информацию предоставили в среду, 12 августа, журналисты, ссылаясь на представителя министерства здравоохранения страны.
Заразившимся оказался 42-летний мужчина, проживавший в Ховдском аймаке на западе Монголии. Незадолго до смерти этот человек купил две тушки сурков, которые в большинстве случаев являются переносчиками чумы.
Представитель Минздрава призвал жителей страны прекратить охоту и употребление в пищу мяса данных животных в целях предотвращения распространения инфекции. Уточняется, что промысел сурков в Монголии запрещен, но многие граждане считают мясо этих грызунов деликатесом и поэтому игнорируют запрет.
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