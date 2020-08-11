В Туве зафиксировано распространение возбудителя чумы

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11 августа 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Распространение возбудителя чумы выявлено на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы, граничащих с Монголией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Выявлено широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского кожуунов – Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах с общей площадью 340,1 кв. км.", – говорится в сообщении.

Месяц назад в Западной Монголии объявили карантин после того, как двое местных жителей заболели бубонной чумой, поев мясо сурка. Министерство здравоохранения Монголии также сообщало об умершем от бубонной чумы пятнадцатилетнем подростке. За несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями также съел блюдо из мяса тарбагана — монгольского сурка.

Возбудитель чумы – бактерия Yersinia pestis, которая встречается в организмах мелких грызунов и живущих на них блох. Человеку чума передается в результате укуса инфицированной блохи, непосредственного контакта с инфицированными тканями и воздушно-капельным путем.

Существуют две основные клинические формы чумной инфекции: бубонная и легочная. Наиболее распространенной формой является бубонная чума, для которой характерны болезненные воспаленные лимфатические узлы или «бубоны». Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30%-60%.