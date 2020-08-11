Почему некоторые переносят коронавирус легче остальных

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11 августа 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Эпидемиолог Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что некоторые люди имеют естественную защиту от коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что в настоящее время выявлены два фактора защиты.

Лебедев рассказал, что реакция на коронавирус и тяжесть болезни определяется генами. Таким образом, генетические особенности и мутации позволяют некоторым людям не болеть COVID или переносить заболевание в легкой форме. «Тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма», - отметил эпидемиолог.

Он добавил, что ученые исследуют вариации мутаций генов, при которых люди легче переносят COVID-19.