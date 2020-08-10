В Роспотребнадзоре провели исследования, которые подтвердили выработку иммунитета к коронавирусу

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10 августа 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

Исследования Роспотребнадзора подтверждают выработку иммунитета к COVID-19. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

По словам Поповой, апрельское исследование иммунитета к коронавирусу среди медработников в Москве показало: должное количество иммуноглобулинов G выявляется у 17,7%.

Затем эти же исследования повторили спустя чуть более 30 дней, и у этих же людей удельный вес имеющих напряженный иммунитет увеличился до 49,4%.

«То есть то, что говорят ученые, подтверждается практическими результатами исследований, ...когда через определенное время вырабатывается должное количество антител памяти", - пояснила глава ведомства.

Ранее сообщалось: темп прироста случаев коронавирусной инфекции в РФ снизился в 50 раз по сравнению с мартом.