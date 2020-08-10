В Роспотребнадзоре провели исследования, которые подтвердили выработку иммунитета к коронавирусу
10 августа 2020, 15:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Исследования Роспотребнадзора подтверждают выработку иммунитета к COVID-19. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.
По словам Поповой, апрельское исследование иммунитета к коронавирусу среди медработников в Москве показало: должное количество иммуноглобулинов G выявляется у 17,7%.
Затем эти же исследования повторили спустя чуть более 30 дней, и у этих же людей удельный вес имеющих напряженный иммунитет увеличился до 49,4%.
«То есть то, что говорят ученые, подтверждается практическими результатами исследований, ...когда через определенное время вырабатывается должное количество антител памяти", - пояснила глава ведомства.
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