Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Роспотребнадзоре провели исследования, которые подтвердили выработку иммунитета к коронавирусу

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Роспотребнадзоре провели исследования, которые подтвердили выработку иммунитета к коронавирусу
Вирус. Фото: pixabay.com

Исследования Роспотребнадзора подтверждают выработку иммунитета к COVID-19. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

По словам Поповой, апрельское исследование иммунитета к коронавирусу среди медработников в Москве показало: должное количество иммуноглобулинов G выявляется у 17,7%.

Затем эти же исследования повторили спустя чуть более 30 дней, и у этих же людей удельный вес имеющих напряженный иммунитет увеличился до 49,4%.

«То есть то, что говорят ученые, подтверждается практическими результатами исследований, ...когда через определенное время вырабатывается должное количество антител памяти", - пояснила глава ведомства.

Ранее сообщалось: темп прироста случаев коронавирусной инфекции в РФ снизился в 50 раз по сравнению с мартом.

ЕЧ

Общество

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 августа, заявил, что медицинским работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом нового типа пенсионный стаж будут начислять особым образом.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью